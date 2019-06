Un bombero estaba dando una charla a unos nenes en un jardín de infantes de Ituzaingó cuando tuvo una insólita reacción de parte de uno de los chicos. El hombre les mostró su equipamiento y les describió su accionar ante una crisis, pero nunca imaginó lo que sucedería después.

El bombero que llevaba puesto su traje, su casco y las botas especiales para una emergencia y explicó: "Esta linterna nos sirve porque nosotros cuando llegamos al incendio tenemos que cortar la luz y tenemos que cortar el gas que sale de la cocinar". Por este motivo, uno de los nenes hizo una llamativa asociación.

Un bombero fue a dar una charla a un jardín y un nene lo increpó pic.twitter.com/D64WHZESqs — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 22 de junio de 2019

El menor se levantó de su silla, lo encaró y alzó su dedo acusador: "Vos me cortaste la luz". "No, yo no fui", respondió el bombero, pero ya era tarde: el aula se descontroló y la mitad del curso se levantó para acusarlo.

Sin saber qué hacer, al bombero no le quedó otra opción más que pedir auxilio a la docente que filmaba la charla. El video se viralizó rápidamente en Twitter, Instagram y Facebook.