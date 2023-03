Cuando los extranjeros vienen de visita a Argentina quedan muy sorprendidos con diversas actitudes, situaciones y costumbres que forman parte de la cultura de nuestro país. Aunque algunos suelen destacar las mejores cualidades, otros aprovechan para revelar lo que les parece negativo, como un usuario de Twitter que se volvió viral después de opinar sobre el racismo que hay en la región.

Resulta que el hombre se encuentra en Argentina desde hace un tiempo y cada vez se sorprende más con algunas características. En un día normal, ingresó a una panadería con el objetivo de comprar algo para comer y se llevó una increíble sorpresa cuando vio la vidriera. "Argentina y sus mil y una formas de practicar el racismo", escribió en la descripción del tuit. En la foto se puede ver claramente un producto comestible dulce.

Lo publicó en su cuenta personal "maybewallace" y adjuntó una imagen para comprobar la secuencia. Allí obtuvo casi 2 millones de visualizaciones, 51 mil "me gusta" y muchos comentarios de personas que opinaron al respecto: "Qué ridículo. Me sentí ofendido, de verdad", "¿Es común encontrar esto en el país?", fueron dos de ellos.

Según los brasileros que comentaron en la publicación, se trata de los brigadeiros, un dulce de chocolate típico que está presente en las mesas de casi todos los festejos de cumpleaños en Brasil. Sin embargo, esta no fue la designación que eligieron los empleados del negocio gastronómico: "Africanos", según indica el cartel que está por encima.

En la foto, los brigadeiros están sobre una bandeja, exhibidos para ser vendidos a 360 pesos cada uno. Poseen forma redonda y su cubierta es de chocolate, con una decoración bastante particular por encima: ojos blancos y una boca grande de color rosa. Esto no le pareció para nada bien al hombre, ya que algo que se supone que es comida, hace referencia a personas de manera despectiva.

Los usuarios de la red social reaccionaron inmediatamente: "No vale la pena denunciarlo en Brasil, imaginate en Argentina. Las personas son muy racistas", "En Brasil reconocemos que esto es un acto racista. Allá ni ven el problema", escribieron dos brasileros. Un argentino, por su parte, opinó que acá no lo vemos así: "Para nosotros no es racismo, no le damos a la palabra 'negro' la connotación que le dan ustedes. Es más bien todo lo contrario".

Fuente: Crónica