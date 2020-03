Un cazador vivió la dureza de la embestida de un ciervo. El hombre francés perdió la mitad de su rostro tras el ataque del animal, aunque reconoció que no se dio cuenta de la magnitud de sus heridas y siguió realizando sus labores como si nada hubiese ocurrido.

El hombre contó a las autoridades su relato de cómo el ciervo lo atacó en un bosque de Lesperon, Francia.

"Los perros perseguían a un ciervo que se paró justo delante. Me quedé inmóvil, sé cómo hay que actuar en situaciones así, pero no sirvió de nada. El animal me miró y cargó. Después pasó por encima de un salto y continuó su carrera", explicó el cazador a los medios locales.

El cazador recibió 50 puntos de sutura.

Fuente: Telefé Noticias