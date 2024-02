Si hay algo que es bien argentino es la pasión que se vive en los partidos de fútbol, especialmente en las tribunas de los distintos estadios. Tanto es así que un influencer estadounidense visitó la Argentina y quedó anonadado con la pasión que se vive en la cancha.

Se trata de Christian Grossi, un creador de contenido con más de un millón de seguidores en TikTok que recorre todo el mundo y comparte las costumbres de los distintos países a los que visita. En esta ocasión, Grossi se encuentra en el país desde hace varios días y recorrió los sitios más emblemáticos de Buenos Aires.

Uno de los videos que más llamó la atención de sus seguidores es cuando visitó la cancha de Racing en el banderazo que realizaron los hinchas en la previa del clásico contra Independiente. Allí, Christian se ubicó en una de las populares del Cilindro y alentó junto a todos los fanáticos de la Academia.

"Solo miren, estoy en Argentina y no entiendo que está pasando acá", empezó diciendo el influencer en el video, donde muestra a la multitud de hinchas alentando.

A pesar de que no entendía que estaban diciendo, Christian se sumó a los cánticos tradicionales de la barra. "El humo, sus fans, su gente, solo miren esto chicos", agregaba el creador de contenido cuando comenzaron a lanzar humo con los colores de Racing.

"Una cosa que se puede decir de Argentina es que aman su fútbol", repetía Christian totalmente sorprendido ante la pasión que mostraban los fanáticos.

Sin embargo, lo que más le sorprendió al influencer es que no se trataba de un partido, sino de un banderazo para alentar a los jugadores en el día previo al clásico de Avellaneda. "Solo para que sepan, ni siquiera hay partido hoy, no hay partido hoy. No se porqué estamos acá", expresó en el video que tuvo más de 200 mil reproducciones y 30 mil "likes".

"Parece un pibe de 5 años en una juguetería.. jajaja bien ahí disfrutando de la pasión argentina", "Puede ser Racing, Boca, San Lorenzo o Chacarita pero la felicidad en la cara del 'colo' lo dice todo", "Con la mejor hinchada se fue que capo jajajaja", "JAJAJAJAJA que graaaande", "La carita la carita, parece un nene en Disney", "Ya te sabes las canciones JAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.