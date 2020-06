Guillermo Marino, ex jugador de Boca entre 2005 y 2007, llegó tarde a un entrenamiento y les aseguró a sus compañeros que había sido secuestrado por extraterrestres. Así lo reveló Gustavo Lorenzetti, con quien compartió equipo en la Universidad de Chile entre 2010 y 2013.

En una entrevista online el ex jugador de Newell’s le pidió que contara la anécdota. “Guille es uno de los grandes amigos que me dejó el fútbol. Al principio, cuando llegué y vi que estaba él en el plantel de la U, no lo quería porque él había salido campeón con Newell’s. Era una puñalada para mí. Pero al fin y al cabo fue uno de los primeros que se me acercó y que me hizo fácil la adaptación al grupo”, comenzó aclarando.

“Dudo en contarlo, porque lo van a llamar de otros canales no relacionados con el deporte”, siguió. Y finalmente reveló lo ocurrido aquella mañana: “Él dice que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres y te daba la explicación de qué sintió y todo. Hay casos en los que el jugador dice ‘me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres’, pero Guille no es de esa clase de jugadores. Es muy correcto, lo saben todos los que lo conocen”.

“Él te explica que estaba perdido y que fue secuestrado por los extraterrestres. Él te explica que te toman el alma, te la analizan y en el camino te van cuidando”, agregó Lorenzetti, que admitió que cree en los extraterrestres y que creyó en las palabras de Marino:”La explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Tendrán que llamarle de canales de otro tipo de información para que la cuente mejor, pero sí, fue secuestrado por extraterrestres. No me quedó más que creerle, por la seriedad con la que lo contó”.

Fuente: La 100