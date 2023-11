Un fletero de Bahía Blanca, al frente de la empresa familiar “Fletes Moni”, se negó a realizar un trabajo en un barrio privado de esa ciudad por una particular razón: no lo dejaron entrar con su perro "Quinoto", compañero diario de ruta.

La historia se hizo viral este miércoles cuando una clienta le pidió presupuesto para un flete y publicó en sus redes la respuesta del camionero, que decidió ser fiel a su amigo antes que sumar un viaje.

“Compañero”



Un fletero rechazó una mudanza a un country en Bahía Boanca porque no lo dejan entrar con su perrito “al que lleva a todos lados”. pic.twitter.com/uxZrZoiQTy — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) November 22, 2023

"No hago fletes a Pago Chico, no me dejan entrar con mi compañero", le explicó a la mujer. El barrio privado Pago Chico se encuentra sobre la ruta provincial 229, camino a Punta Alta, por lo que el viaje seguramente resultaba redituable. No obstante, el trabajador dejó en claro que el vínculo con su perro supera cualquier ganancia.

De acuerdo a una conversación a través WhatsApp cuya captura publicó la clienta, el fletero bahiense agregó que ese lugar "no aceptan animales". "Yo no dejo a mi compañero por nada, salvo que él se quiera quedar", expresó con sinceridad.

El posteo viral fue compartido, likeado y comentado por miles de personas en las redes sociales. Incluso, la palabra "compañero" fue tendencia en Twitter este miércoles por la tarde, por lo hondo que caló la historia de fidelidad y amor entre "Quinito" y el fletero.

"Aguante Quinoto loco!!! Ojala le llegue más ofertas laborales al señor", "El hombre que menos ama a su mascota", "Héroe nacional", "Genio! Jamás se deja solo a un compañero!", fueron algunos de los cientos de mensajes de aliento y apoyo que recibió el hombre en las redes.