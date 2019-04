El fotógrafo, cineasta y artista londinense Ben Hopper causó un gran revuelo con su proyecto, titulado "Belleza natural".

El artista busca desafiar los estándares de belleza femenina. La serie de fotos apunta a descubrir por qué las mujeres con vello corporal están etiquetadas como "poco atractivas".

"Me interesaba explorar el vello femenino en las axilas y saber por qué es un tabú tan grande. Y explorar el concepto de percepción de belleza en la cultura popular. Cuando ves la industria del cine o la moda, los estándares de belleza femenina son muy muy específicos", explica Hopper.

"El vello de la axila es considerado muy desagradable, no higiénico, repulsivo, grotesco y masculino. Así que me interesaba encontrar modelos que parecieran actrices y fotografiarlas con sus axilas velludas para tener un contraste entre la belleza de moda en la cultura popular y la belleza que no", argumentó Hopper sobre su proyecto.

Ben encontró a sus modelos en las redes. "Muchas son modelos profesionales, performers, gente que trabaja en campos creativos. Muchas son de Inglaterra, otras solo estaban de paso", explica el artista.