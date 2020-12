Este verdadero "pájaro enojado" interpretó su superhéroe interior mientras volaba como una bala directamente a la cámara con las alas dobladas a los lados, incluso pareciendo ocultar su identidad con una máscara para los ojos.

El fotógrafo de vida silvestre Will Hall estaba en Otterbourne en Hampshire la semana pasada esperando para capturar algunos cernícalos cuando vio un trepador azul a un par de metros de distancia.

Sospechando que iba a volar hacia él, el fotógrafo de pensamiento rápido capturó un único "disparo" del pequeño pájaro que volaba por el aire con una mirada ferozmente determinada en su rostro.

Gracias a las inusuales marcas de la cara del pájaro, incluso parecía un superhéroe o lucía una expresión que lo vería encajar perfectamente en Angry Birds, el popular juego para teléfonos móviles, que incluso tiene un película, y que se lanzó en 2009 con pájaros multicolores animados que intentan salvar sus huevos de los cerdos.

El fotógrafo de 26 años dijo que la mayoría de las fotos de aves en vuelo muestran sus alas extendidas, pero el trepador azul las mete hacia abajo y era bastante 'raro' capturar ese momento exacto.

Los cernícalos no se presentaron para el entrenador deportivo Will ese día, pero entre los cientos de fotos que tomó, la 'divertida' y perfectamente enfocada toma del 'súper pájaro' se destacó como su favorita.

Will, de Winchester, Hampshire, dijo: “Podría decirse que fue la mejor foto que obtuve de ese día; es bastante divertida y me hace sonreír. He escuchado a algunas personas sugerir que parece un pequeño superhéroe que viene directamente hacia ti con un pequeño bandido negro o una máscara facial. Los trepatroncos son bastante divertidos porque siempre se ven bastante gruñones; definitivamente se parece un poco al Angry Bird. Encuentro fascinantes las aves, puedes ver lo pequeñas y compactas que son cuando se dirigen directamente hacia ti, parece un pequeño misil ''.