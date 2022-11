Justin Gummow, un fotógrafo de Estados Unidos reveló en un video que subió a su cuenta de TikTok -@justinshootscanon- que entró en shock al darse cuenta que había perdido todas las fotografías que capturó durante la boda de una pareja. Sin embargo, no cabía de sorpresa al conocer inesperada respuesta de los novios.

El profesional fue contratado para fotografiar un matrimonio en California. Aquel día, tomó cientos de fotos de la novia, el novio y los invitados. Lo que no se esperaba es que su equipo fallara y que se perdería todo el material capturado.

El fotógrafo narró que al pasar las fotos a su computadora, entro en pánico porque se dio cuenta de que la tarjeta de memoria en su cámara había tenido un problema que provocó que se eliminaran todas las fotografías de la boda. Justin Gummow comentó que lo que le pasó entra en “lo peor que le puede pasar a un fotógrafo”.

Según narra el tiktoker, tuvo que pagar para restaurar la tarjeta para ver si podía rescatar algo del material, pero lamentablemente solo pudo recuperar fotos pixeladas.

“Resignado, me senté allí y lloré por un minuto, y dije: ‘Esto es lo peor’”, declaró Gummow.

Ahora, tenía que hacer la parte difícil, avisarles a los novios que sus fotos se habían perdido y no se imaginaba la respuesta que ellos le darían.

“Tuve que llamar a la novia y hacerle saber que todos esos recuerdos de su día que le pagó a un fotógrafo profesional para que los tomara, se habían ido”, compartió.

Para la sorpresa del fotógrafo, los recién casados fueron “completamente comprensivos y perdonadores” al saber lo que había ocurrido, según narra Justin.

A pesar de que los recién casados se mostraron comprensivos y no se tomaron a mal el hecho, Justin dijo que asumió toda la responsabilidad. “Mi equipo estaba defectuoso, pero esto sucede a veces. Eso no es una excusa, y eso no está bien, y soy 100% responsable por ello”, aseguró.

Por esa situación, Justin le dijo a la pareja que les haría un reembolso completo por el servicio, y que además les tomaría fotos adicionales sin cobrarles nada.

Finalmente, Justin logró recuperar una parte de las fotos tomadas durante la boda, ya que éstas se guardaron en la cámara y no en la memoria; no todo estuvo perdido.