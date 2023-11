No cabe duda alguna que Ángel Di María cuenta con un gran apoyo por parte de su círculo familiar, en especial la de su esposa, Jorgelina Cardoso, quien no duda en hacerle frente a las críticas con tal de defenderlo. Y, una vez más el “Fideo” vivió una particular situación y su pareja no dudó en salir a apoyarlo.

Antes de la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay en las Eliminatorias, un hincha compartió una situación peculiar con Ángel Di María, a quien admitió de criticar en el pasado. Tras contar su experiencia ante la cámara, Jorgelina Cardoso, la esposa del jugador rosarino, no dudó en arremeter de lleno contra él.

“Me tiene bloqueado en Instagram”, el hincha en el breve video que subió el medio deportivo de TyC Sports. Y añadió que lo tenía “merecidamente”, pero quería que Ángel Di María lo perdone porque le “dio una de las alegrías más grandes de mi vida. Yo le escribía muchas cosas malas. Era personal con él porque, no sé, él no tenía nada que ver”.

Sin embargo, el hincha nunca se hubiera imaginado que su testimonio se haría tan viral que la propia esposa de Ángel Di María aprovecharía para burlarse de su situación. Sin filtro alguno Jorgelina Cardoso le dejó un picante mensaje que fue aplaudido por más de uno: “No vale estar solo en las buenas”.