Las pizzas son una de las comidas más preferidas por la sociedad. Su gran variedad de sabores abarca todos los gustos y muchas personas las adoran. Es muy difícil encontrar a alguien quien las odie. Una persona con esta característica existe y está cansado de las pizzas porque las recibe en su casa desde hace 9 años sin haberlas pedido.

La persona en cuestión es Jean Van Landeghem, un hombre de Bélgica. “Todo comenzó hace nueve años”, comenzó el ciudadano de 65 años, en diálogo con el diario Het Laatste Nieuws. “De repente, un repartidor de pizza me entregó un montón de ellas. El caso es que yo no había pedido nada”, indicó.

En ese momento todo parecía ser simplemente un error de dirección. Sin embargo, cuando consultó con el restaurante, era la ubicación correcta. A partir de ese día, todo comenzó a empeorar. Día a día, comenzó a recibir pizzas, kebabs, hamburguesas y todo tipo de comida que no había pedido. Así, durante casi una década. “Llegan a todas horas, da igual que sea entre semana o fines de semana”, comentó Landeghem.

Luego añadió: “Los pedidos provienen de una app, Turnhout (para comida a domicilio), pero también de los comercios de la zona. Ha habido veces que me han entregado pizzas a las dos de la mañana”. El hombre ya está cansado porque no para de rechazar pedidos e indicó: “Ya no puedo dormir. Empiezo a temblar cada vez que oigo una moto en la calle”.

“Siempre rechazo las entregas, así que nunca he pagado por nada pero el acoso no solo me molesta a mi, también a los restaurantes, porque les cuesta dinero y luego tienen que tirar la comida. El día que aparecieron los 10 repartidores, eché cuentas y costaba todo unos 450 euros”, contó.