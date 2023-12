En un episodio digno de las redes sociales, el gato del usuario español @Ben4icha alcanzó la fama tras protagonizar un peculiar rescate doméstico. El dueño se encontró en una situación comprometida al quedar atrapado en el balcón de su casa sin tener a quién recurrir. En un acto desesperado, decidió solicitar la ayuda de su fiel compañero felino.

En el video que ya acumula más de 14 millones de visualizaciones y 2,5 millones de me gusta en TikTok, el propietario se dirige a su gato con una petición inusual: “Ábreme por aquí, minino, pon aquí la patita”, le rogaba mientras señalaba dónde debía hacer presión. Aunque la situación parecía desesperada y la comunicación inicial fue confusa, el astuto gato parece comenzar a comprender las indicaciones de su dueño.

Los espectadores presenciaron perplejos cómo el felino, subido a una silla cercana, se apoyó en el cristal de la puerta y comenzó a mover su pequeña pata hasta lograr abrir la puerta del balcón. La reacción del propietario no se hizo esperar, expresando su asombro y agradecimiento hacia su ingenioso gato. “¡Hala! No sabía cómo reaccionar”, compartió el usuario, visiblemente emocionado.

En medio del desconcierto, el protagonista de la inusual hazaña aprovechó para mimar a su mascota, agradeciéndole por su insólita pero efectiva intervención. “Le iba a preguntar al vecino tocándole la ventana y dándole las llaves para que abriera la puerta de mi casa, pero me ha abierto el gato”, comentó el usuario, revelando su intención inicial de recurrir a métodos más convencionales.

El incidente no pasó desapercibido para los usuarios de la red social, quienes no dudaron en dejar comentarios celebrando el triunfo del animal. “Los gatos son demasiado inteligentes”, “Y después dicen que los gatos no sirven para nada”, “El gato: ‘si lo dejo afuera no me va a dar de comer’”, “La verdadera pregunta es cómo uno se queda afuera en el balcón”, “Los gatos dominan el mundo”, fueron algunos de los mensajes.