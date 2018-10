Víctor Aiola es el Intendente de Chacabuco por Cambiemos.

Víctor Aiola fue a comer con los alumnos de la Escuela Primaria Nº 7.

Víctor Aiola tiene su plato de fideos lleno de carne. Los chicos y chicas, no.

No seas como Víctor Aiola. Bah, no seas de Cambiemos. pic.twitter.com/kcLwnMVAs2