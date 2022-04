Un adolescente se volvió en tendencia en redes sociales como Twitter por dar a conocer las diferencias que existen entre los feriados que hay en Argentina respecto Canadá. Luego que alcanzara reconocimiento, la historia de cómo surgió esta iniciativa cautivó a miles de usuarios, generando un intenso debate.

Nuestro protagonista se llama Sebastián Stolkiners, de 19 años, quien vive actualmente en la ciudad canadiense de Toronto, afirmó que las diferencias entre ambos estados son “notables”, lo cual se ve con mayor relevancia en el día a día de los trabajadores.

En el post de Twitter, realizado el pasado 17 de abril, detalla lo siguiente: “En Canadá solo tenemos seis feriados por año: Año Nuevo, Viernes Santo, Canada Day, Día del Trabajador, Acción de Gracias y Navidad. En la Argentina, hay 19. Por eso el país está como está”, fue así de tajante como contundente.

Tras convertirse en viral en esta red social, La Nación se contactó con Sebastián, asegurando que vive en el país norteamericano desde hace poco más de un año, producto de una beca de estudios en finanzas en la Universidad de Toronto.

El joven de 19 años narró: “A la gente le gusta trabajar porque gana bien y hay buenos sueldos. Todos piensan que son gratis los feriados, pero no, se pagan. Si hubiese menos, habría sueldos más altos porque las empresas saben que pierden productividad. No es gratis no ir a trabajar por un día. De alguna manera se paga”.

Y agregó sobre los trabajadores en la Argentina: “El trabajador argentino es menos productivo que los de otros países. El PBI per cápita en Canadá es más alto (…) En Argentina muchos trabajan en la informalidad, acá es completamente distinto. Vos trabajás, tenés tu sueldo y el salario mínimo te permite vivir bien. Hay una diferencia cultural muy grande. Acá está mal visto el que no trabaja”.

Seguidamente, Sebastián vuelve al tema de las diferencias de los feriados entre ambos países: “Si sumás los feriados provinciales en la Argentina, la cuenta llega a mucho más. Me quedo corto. Acá, normalmente, trabajan ocho horas por día durante cinco días y el fin de semana se descansa. La cultura de agregar feriados afecta en la economía, pero no es el único problema, hay otros más que se suman a la crisis política, económica y social existente. Lo considero algo que expresa gráficamente por qué el país estás como está”.

Por otro, lado el muchacho también comparó la seguridad de ambas naciones, las cuales son diametralmente distintas: “Acá no existe la inseguridad y no hay inestabilidad económica tampoco. Las diferencias son muy claras; desde salir a cualquier hora en la calle y que no te pase nada, hasta la posibilidad de ahorrar”.

Siguiendo con el tema político, el joven se animó a comparar las diferencias entre los partidos políticos canadienses con los argentinos: “A diferencia de Argentina, tienen planes a futuro en común. En Argentina gana uno y cambian todo. Acá, todos creen en el capitalismo; hay partidos de izquierda que son capitalistas, pero quizás con una intervención estatal mayor. Sin embargo, todos tienen un objetivo en concreto”.

Con todas estas comparaciones, Sebastián Stolkiners confesó que su beca tiene una duración de 4 años, pero planea quedarse en Canadá para desarrollar su carrera profesional.