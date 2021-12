Un hombre fue sorprendido en plena calle durante la noche por un ladrón armado. Sin embargo, en ese momento de desesperación, la víctima llegó a decirle al delincuente: "Estoy pasando un mal momento: se murió mi hermano". Nervioso, el sujeto le dio el pésame, lo abrazó y se fue.

El hecho ocurrió en la localidad Lomas de Zamora y todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

"Le pedí por favor que tenga en cuenta que mi hermano falleció hace poco tiempo", relató el joven que fue asaltado cuando caminaba con su novia de noche.

"No solo me dio la mano, sino que además me abrazó para darme sus condolencias", relató la víctima en redes sociales.

Fuente: Telefé