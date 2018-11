Una impactante escena ocurrió en Tailandia. Un luchador italiano de 49 años falleció después de haber recibido un golpe que lo noqueó.

El italiano, siete veces campeón del mundo de Muay Thai, fue trasladado al hospital donde terminó en coma.

Después Daghio falleció tras no superar un grave daño cerebral. "Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así, dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años", fueron las palabras del hermano de Daghio tras hacerse pública la noticia.