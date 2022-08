Una campaña del Ministerio de Igualdad español llamada "El verano también es nuestro", genera polémica y repudio en ese país. Es que, para realizarla, desde la cartera unieron las imágenes de distintas modelos. Sin embargo, según denunciaron cuatro de las involucradas nadie les pidió autorización para su uso. E incluso a una de ellas, quien tiene una pierna ortopédica, le borraron la prótesis y le pusieron pelo en su axila.

Según informan medios de ese país, la primera en denunciar la situación fue la modelo británica de tallas grandes Nyome Nicholas-Williams. "Mi imagen está siendo utilizada por el Gobierno español en una campaña, ¡pero no me han preguntado! ¡Gran idea, pero mala ejecución! Pedid usar mi imagen o al menos etiquetadme", denunció la modelo curvy a través de su Instagram, red social donde suma casi 79.000 seguidores.

Horas después se supo que también habían usado la foto de una modelo brasileña, Raissa Galvão, sin su consentimiento.

Luego se sumó a las denuncias la modelo, Sian Green-Lord, quien fue sometida a tal proceso de edición que la desnaturalizan por completo. No sólo le han añadido pelo en la axila, y otras partes del cuerpo, sino que la prótesis que tiene en una de sus piernas desapareció por arte de magia.

Madre de dios soberano, esto es un no parar pic.twitter.com/rYKLEYhKsH — Chirla Rebozá (@ChirlaReboza) July 29, 2022

Desde su cuenta en Instagram, Sian Green-Lord mostró su enojo. "No sé ni cómo explicar la rabia que siento ahora mismo. Un amigo me envió una campaña del Gobierno de España en la que se usa mi imagen, pero en la que han borrado mi pierna ortopédica. Estoy muy enfadada. No sé ni por dónde empezar a explicar cómo me hace sentir. La han tomado sin mi permiso. Esto está mucho peor que mal hecho".

Para finalizar, la modelo Juliet FitzPatrick, con doble mastectomía, se sumó también a las críticas al Ministerio de Igualdad por usar sus imágenes sin permiso en la campaña.

FitzPatrick alegó en respuesta a la publicación que su cara fue utilizada y superpuesta en un cuerpo de una mujer con un solo seno. La modelo añadió que ella no tiene senos y que "no está feliz" si su cara "se ha puesto en un cuerpo con uno, además de furiosa si la imagen ha sido utilizada sin consentimiento".