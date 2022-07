Juan Nicolás Vargas, quien se hace conocer como @Antydrogas en su cuenta de Twitter y es mozo en un restaurantes español, publicó una foto que llamó la atención de propios y extraños al ver cómo quedó presentado un plato de camarones. “Ayer un cliente en el bar, después de pedir camarones y comérselos, devolvió el plato así”, aseguró, sobre la extrañeza del caso.

En una de sus respuestas a una publicación que llegó a los 138 mil likes, Vargas aclaró: “Perdón por el desorden en el plato, antes de sacarle la foto pasó por dos manos diferentes y algunas cosas se truncaron, seguro el cliente lo dejó perfecto”. Por otra parte, aseguró que el costo de este plato es de 7 euros.

Al tener un alto nivel de exposición en las redes, la publicación sumó muchísimos comentarios, de los más diversos, inéditos y cómicos.

“Yo tengo un perro que come empezando por el extremo del plato y siempre en línea recta. Los voy a presentar”; “Pelar los camarones debería estar prohibido por la Constitución”; “Me encantaría ver como tiene los cables y enchufes de casa”; “Ustedes pueden pensar que es un TOC, yo creo que es un mensaje para la cocina del bar. “Las cosas que no se comen, no deberían ir en el plato” si el cliente pudo hacerlo y además pagó por eso, quizás ustedes también”; "Yo siempre pongo las cáscaras de los mejillones unos dentro de otros, de grande a pequeño, tantas filas como sea necesario”, fueron solo algunos.