Barrie Drewitt-Barlow tiene 17 hijos. Seis de ellos los tuvo junto con su marido Tony, con quien se casó en 2014. La pareja fue la primera en convertirse en un matrimonio gay en Gran Bretaña y a lo largo de los años tuvieron 6 hijos a través de vientres subrogados.

Hace algunos años, la pareja se distanció, pero continúan siendo excelentes amigos y no se han divorciado. Barrie se enamoró del exnovio de una de sus hijas, Scott Hutchison, con quien recientemente tuvo a la pequeña Valentina, también a través de un vientre subrogado.

Según explicó el hombre, “ahora soy el padre biológico de 17 niños, cifra que incluye a mis propios hijos y a los niños a los que les proporcioné esperma. Cuando era adolescente, dejé a dos mujeres embarazadas al mismo tiempo, antes de darme cuenta de que era gay”.

“Esa cifra incluye a mi bebé con Scott y también hay una pareja de lesbianas en Manchester que está embarazada en este momento a la que he ayudado mediante la donación de esperma. Así que ha sido un año ajetreado“, aseguró el hombre mientras esperaba la llegada de la pequeña.

Si bien la pareja convive con todos los hijos que Barrie tuvo con su ex Tony, la llegada de Valentina ha significado un gran cambio en la vida de los Drewitt-Barlow, ya que Saffron, hija del primer matrimonio y expareja del actual novio de su padre se ha convertido en la “vestuarista” de su hermanita, y compra sólo artículos de lujo para la bebé.

Saffron no solo se dedica casi por completo de su hermanita, también aseguró que no tendría problemas en donar sus óvulos en caso de que Scott y Barrie deseen tener más hijos. “No creo que a papá le guste demasiado la idea, ya que él sería el abuelo biológico del niño y Scott sería el padre biológico, pero realmente quiero ayudar. Ya he congelado mis huevos para ellos, así que papá y Scott solo tienen que decir la palabra“, aseguró.