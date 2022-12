La caja navideña que entregó la Municipalidad de Virasoro, en la provincia de Corrientes, trascendió y generó polémica: junto con los productos tradicionales, como budín, pan dulce y sidra, había corpiños.



Una foto publicada en las redes sociales de una de las personas que la recibió, encendió todo tipo de reacciones. Algunos usuarios se rieron de la insólita situación; otros señalaron que el regalar ropa interior era inapropiado; mientras que otro grupo remarcó que “a caballo regalado, no se le miran los dientes” y celebraron ese “bonus” en la caja navideña.



Emiliano Fernández Recalde, intendente de la localidad correntina de Virasoro, explicó a VíaPaís que “estos obsequios no estaban dentro de las cajas navideñas, sino que fue un regalo extra que dio la Municipalidad y fueron sumamente variados”.



“Fue un rezago de aduana”, comenzó aclarando el Intendente correntino y agregó: “En noviembre, para el día del empleado municipal, se hicieron obsequios igual que ahora: camperas, jeans, remeras, zapatillas, hamacas paraguayas, ropa interior masculina y femenina, chombas, sweaters”.



Al mismo tiempo, remarcó que “intencionalmente se muestra un corpiño, pero no fue adentro de la caja navideña. Cada empleado municipal recibió la caja y un obsequio extra”. También detalló que de los regalos se encargó “la dirección de Recursos Humanos, en la cual el 90% del personal son mujeres”, y remarcó que él “no tuvo intervención en la selección”.



“Independientemente de lo que le haya tocado a cada empleado, creo que lo importante es que hayan podido recibir algo más, que te puede gustar o no, pero en valuación económica es un extra que lo reciben como regalo”, concluyó.