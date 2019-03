Ignacio Solari, o Nacho, como le dice su familia, es un chico platense que pelea desde hace varios meses con la leucemia, enfermedad que le fue diagnosticada el año pasado. Sin embargo, esa lucha y su corta edad no le impiden destinar parte de su tiempo a ayudar a otros que sufren la misma condición.

Días atrás, se viralizó un video que grabó Nacho en el que pide donaciones de sangre para otro joven paciente llamado Esteban. "Soy Nacho Solari, yo tengo leucemia y me trato en el Hospital de Niños de La Plata", dijo el chico en el comienzo de la grabación, compartida por su madre en Facebook.

"Cuando a mí me diagnosticaron, yo necesitaba que me donen mucha sangre y muchísima gente me ayudó. Todavía les agradezco por eso -añadió- . Hoy diagnosticaron a un nene de 13 años y necesita un grupo de sangre muy difícil de conseguir, que es el 0 negativo".

Las donaciones se pueden realizar en el Banco de Sangre de La Plata, ubicado entre las calles 15 y 66, a nombre de Estaban Gabriel Peredo. "Si ustedes lo pueden ayudar sería genial para que el chico pueda seguir adelante y con más garra todavía. Gracias a todos", cerró Nacho.