Un nene de dos años ingresó por delante de un mostrador del aeropuerto y terminó en una cinta transportadora de equipaje. La madre, Edith Vega, contó que lo perdió de vista por un momento mientras imprimía en un quiosco las tarjetas de embarque. En el mostrador de Spirit Airlines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el niño cruzó la seguridad e ingresó.

“Cuando levanté la vista, ya era demasiado tarde. Mi hijo Lorenzo se estaba alejando del cinturón“, contó Vega. “No lo llegué a alcanzar”, agregó. La madre dijo que cuando se dio cuenta que estaba sobre los equipajes, quiso atraparlo pero el personal del aeropuerto se lo negó. “Me estaba volviendo loca. Lo único que esperaba es que esté bien”, recordó.

En ese momento, la aerolínea no estaba abierta. Por eso, no había nadie del personal detrás del mostrador. El sitio ABC News informó que desde el aeropuerto le dijeron que el cinturón no se movía cuando el niño accedió a él. Explicaron que se activa por presión, por eso se encendió cuando colocó su mano en la parte superior.

El “viaje” de Lorenzo quedó registrado por las cámaras de seguridad. El recorrido tiene muchos giros y vueltas. “El final del mismo es en la sala de equipaje de la TSA“, dijo la madre del menor.

El nene se fracturó el brazo derecho en el incidente. La madre afirmó que aún se desconoce cómo sufrió la lesión. “Estoy agradecida de que esté vivo“, confesó. “Estoy feliz de que esté aquí. Espero que se mejore“, cerró.

Hasta el momento se desconocen los verdaderos motivos del incidente. La TSA y los funcionarios del aeropuerto están investigando.