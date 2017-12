En los 6.13 minutos que dura el video, Federico, un colombiano de ocho años de edad que tiene síndrome de Aspeger, explica que no es “un loco, ni un freak, ni un raro”. “Sólo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente”, afirma.

“Soy un niño como cualquier otro, con sueños e ilusiones. Sólo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado”, cuenta. Y agrega: “Si quieres que sepa algo, dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal”.

El video fue subido desde Youtube a su cuenta de Facebook por Dulce ZJ, y lleva hasta este martes más de 7,6 millones de visitas. Al enterarse de la repercusión que tuvo su posteo, la usuaria expresó en su cuenta: “JAMÁS IMAGINÉ RECIBIR ESTE REGALO.. siento que he cumplido con un granito de arena a esta cruzada..#leyautismochile #nuncamassolos”.

Asperger... mejor explicado imposible .. creditos a federico garcia villegas...siganlo en Soy Diferente, Soy como Tu... y mas información en DULCE ASPIE

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

Es una condición del neurodesarrollo, una variación del desarrollo que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que éstas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros. El presidente de la Asociación Argentina de Asperger, Roberto Geloso, explicó a Télam algunas características.

¿Cuál es su origen?

Aunque se desconoce su causa, hay un fuerte consenso en la comunidad científica en señalar que es de orden neurobiológico. De la misma manera, hay una aceptación universal acerca de que el mismo no se produce por problemas afectivos ni por el tipo de educación recibida. Tiene una mayor incidencia en varones que en mujeres y en éstas, se manifiesta de una manera más sutil y encubierta. Con anterioridad fue incluido entre los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) y en el presente se encuentra incorporado dentro de los trastornos del espectro autista (TEA).Asimismo, el término trastorno está siendo reemplazado por el de condición (CEA), conforme se entiende que el mismo es sólo una variación más de la diversidad humana.

¿Cuáles son sus caracteristicas?

Existen rasgos que pueden considerarse altamente positivos y otros en los que suelen presentar dificultades.

• En el primer grupo encontramos las capacidades relacionadas con la inteligencia dura, racional, unívoca, híper-lógica;

Algunos aspectos distintivos de este grupo, son la memoria (en muchos casos verdaderamente prodigiosa), el apego al detalle (capturando datos inasibles para otros observadores), la facilidad para la matemática, la tecnología, el pensamiento lógico, la estructuración, la focalización en un interés dominante, la concentración y perseverancia en ese intepergerrés.

• En el segundo grupo, aquellas vinculadas a la inteligencia blanda, emocional, con pluralidad de significados, que cobran mucha importancia a la hora de relacionarse e insertarse en todo tipo de entornos sociales.

Poseen inconvenientes para percibir los aspectos no verbales del lenguaje, especialmente el lenguaje corporal y gestual, los códigos implícitos en la comunicación, la relación con el contexto, los cambios simultáneos y vertiginosos de las situaciones sociales, la tolerancia a la frustración, el aplazamiento y la espera.

Suelen ser literales y presentan limitaciones para interpretar chistes y metáforas. Esta dificultad social viene acompañada de mucha ansiedad y a veces también de depresión.

Otro aspecto es la falta de flexibilidad mental y comportamental, consistente en temáticas absorbentes, obsesiones y repetición de rituales. Son notorias también las dificultades sensoriales y la sobrecarga de estímulos que impactan en el comportamiento.