Un video que se volvió viral muestra los problemas de no poder ir a la peluquería por la cuarentena impuesta por muchos países a causa del coronavirus. Resulta que un chico quería el corte de su ídolo, el futbolista portugués que juega en la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo.

Entonces, al no podes ir al peluquero, lo que hizo el chico es pedírselo a su papá: “Papá, quiero el corte de pelo de Ronaldo” y su padre aceptó el desafio, agarró la maquina y se puso manos a la obra para hacer ese corte.

Cuando el pequeño fue a mirarse al espejo, su decepción fue muy clara y evidente. En efecto, su papá le había cortado el pelo pero no como Cristiano Ronaldo, sino como Ronaldo Nazário, el exfutbolista brasileño que brillo en Barcelona, Real Madrid y que ganó dos veces el campeonato del mundo con su selección.

Le pidió a su padre el corte de pelo de RONALDO.... Y claro, pasó lo siguiente: pic.twitter.com/S7eo3TyV7B — Madrid Sports (@MadridSports_) April 5, 2020

Claro, el padre en cuestión, Jody Morris, un ex futbolista inglés que actualmente dirige en las Inferiores del Chelsea, parece que se quedó con la imagen del Ronaldo brasileño y le hizo a su hijo el look que lo distinguió en el 2002. El chico, obviamente, no se quedó muy conforme con el cambio y se puso a llorar.

El video del corte del chico se volvió viral, teniendo cientos de vistas y muchísimos “me gusta” y comentarios sobre el corte de pelo del Ronaldo equivocado.