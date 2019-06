La mamá de este nene cumplía años entonces su hijo decidió darle una tierna sorpresa: llevarle el desayuno a la cama. Su hermano mayor estuvo presente para filmar el momento que terminó siendo muy divertido.

Las redes sociales se revolucionaron luego de que este video se hiciera viral. Dura tan solo 11 segundos y el hermano mayor del nene fue el encargado de publicarlo en su cuenta de Twitter.

En las imágenes del video viral se ve a un nene en bóxer y remera sosteniendo una bandeja con el desayuno para su mamá, pero antes de llegar a la cama se le cae todo al piso.

Lejos de ponerse triste o enojarse, se puede ver sutilmente cómo el nene se ríe de la situación hacia el final de video. Además, sobre los últimos segundos se escucha “mi amor” por parte de la madre en un intento por consolar el error de su hijo que solo quería llevarle el desayuno a la cama.

El video viral tuvo cerca de medio millón de reproducciones y los usuarios estallaron de risa al verlo y no dudaron en dejarle cientos de mensajes.

“Creo que quiero que tus hermanos sean los mios; Al final le dice “mi amor”. Si era mi mamá ya me estaba re cagando a puteadas JAJAJAJJAJAJAJAJA; Ay noo, me muero me dieron ganas de ir a limpiar todo y ayudarlo a preparar otro desayuno; JAJAJAJA ay lo quiero abrazar; “Oh my god” acto seguido “ay La re puta madre” cuando uno es muy argentino”.