Era un programa normal para Julieta Pink y Pablo Fábregas (el conductor Sebastián Wainraich estaba ausente), hasta que ocurrió lo inesperado. Un oyente se comunicó para contar una infidelidad y generó un fuerte revuelo. Entre risas, los conductores y panelistas del ciclo Metro y Medio remaron la situación, aunque no esperaron el repudio que se estaba desatando en las redes sociales.

En la sección "Taller para el engaño", un hombre contó que se fue de vacaciones a Cancún con amigos y tuvo sexo con una canadiense. Pero no fue consentido. La encerró en un cuarto de limpieza y "le dio duro, duro, duro", según relató.

"Todas las noches me porté bárbaro, pero la última me alcoholicé más que los demás días y veo una rubia canadiense tremenda y fui derecho, me tiré de cabeza, la vi de lejos y la tackleé (sic). Cuestión que me encerré en la pieza del hotel y le di duro, duro, duro", contó Juan Agustín.

Tamara Pettinato, que estaba de invitada, le preguntó al joven si la señorita quería tener relaciones y que la "tackleen". "No, no sé, corrí re sacado a agarrarla, la agarré y tuvimos media hora re linda", contestó el oyente.

En Twitter, Malena Pichot repudió la confesión de Juan Agustín y se indignó con la actitud de los integrantes del ciclo radial, que en todo momento se rieron. "Un oyente cuenta que violó a una mujer violentamente. Nadie lo insulta ni nada. Incluso ríen. Es uno de los programas más escuchados del país, llama un violador cuenta que violó y le preguntan '¿pero tu novia sabe que sos infiel?'".

Al ver la reacción de la gente, Julieta Pink hizo su descargo en la misma red social:"Lamento profundamente lo que pasó. Debemos estar más atentos los que tenemos micrófono. Desagradable, mal manejado. Lo lamento".