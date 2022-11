El sábado a las 16 la Selección Argentina disputará un partido clave contra México, que definirá sus aspiraciones a continuar en el Mundial que se disputa en Qatar. Para muchos argentinos, se trata de una cita ineludible con el equipo liderado por Lionel Messi; para otros muchos, un partido más que pueden dejar pasar como tantos otros.

Por eso se armó polémica en las redes entre unos y otros, a partir de un mensaje en el que una joven le dijo a su papá que su colegio había dispuesto hacer la entrega de diplomas a los alumnos que se reciben el mismo sábado a las 15.

El padre recibió la noticia de su hija, que lo invitaba al evento escolar, y reaccionó de la peor manera, haciéndose viral.

“Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte, posta”, sentenció el hombre, decidido a ver el partido decisivo en el último Mundial de Messi. Y agregó: "Me saco un riñón y te lo doy. Pero no me pidas esto".

Un colegio puso la entrega de diplomas el sabado 15hs.



Un colegio puso la entrega de diplomas el sabado 15hs.

Lo banco al padre

Como último recurso, el hombre le pidió apoyo a la madre de la joven. Su desesperación la conmovió, por lo que le pidió a la chica que dejara de torturar a su papá, que no entendía nada. “¿Caí de qué? ¿Es j**a? ¡Tengo 20 quilombos!”, exclamó el hombre en otro audio.

En pocas horas, el video superó el millón de reproducciones y el millar de comentarios de los que se tentaron y los que no le vieron el lado chistoso. “Estoy segura de que si tu papá hace la carta, todos los padres (hasta los que no dijeron nada) la firman”, bromeó una usuaria, mientras que otra le ofreció una solución diferente: “Era tu momento para pedirle plata, ‘si me das unos 20mil te acepto que no vayas a la entrega y veas el partido’”.

