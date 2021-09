Nota de TN

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, realizó una presentación contra el comentarista de ese país Fernando Petrocelli, por quien solicitó ante la Justicia su captura e imputación luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje con tinte sexual contra Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

A Petrocelli se lo acusa de ejercer “violencia simbólica y promoción al odio” contra la rosarina.

Todo ocurrió en Twitter. Allí, el periodista en cuestión comentó una publicación del usuario @jaymoneyg_, quien instaba a “lanzarle cantos picantes” a Messi en el partido que Venezuela sostendrá este jueves en Caracas con la Selección Argentina, por la novena fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

“Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar (sic)”, era la letra de la canción que proponían en la red en respuesta a una publicación del periodista en la que deseaba que la hinchada local aliente a la Vinotinto y no al conjunto argentino, por la sola presencia del crack rosarino.

Petrocelli no tuvo mejor idea que aprobar la idea y el contenido. “Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonela todos vamos a gozar’ jajaja”. El mensaje ya no puede verse en la cuenta del periodista, aunque sí la reprodujo el fiscal Saab en esa misma red social.

Lo hizo al confirmar que había sido “designado fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi”.

Es día, Petrocelli también mantuvo un intenso cruce con muchos tuiteros tras cuestionar a los hinchas venezolanos que fueron a ver a Messi al hotel donde concentra junto al plantel que conduce Lionel Scaloni con vistas al primero de los tres partidos que afrontará durante la próxima semana por Eliminatorias sudamericanas.

“Una cosa es querer ir al hotel a ver a Messi o tratar de tomarle una foto. Es el ídolo de muchos y se les presenta una oportunidad ideal y que quizás no se repita. Especialmente a los chamitos (ndr: en Venezuela quiere decir niño). Bien hasta ahí. Pero ya ir a corearlo en el hotel, parece demasiado”, opinó.

El periodista venezolano de 37 años borró su comentario sobre Antonella Rocuzzo y ofreció sus disculpas antes de la orden del fiscal venezolano.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, expresó.

El repudio a su comentario se hizo notar en las redes sociales, al punto de que su apellido fue tendencia y cientos de comentarios subrayaron su desatino.