Los perros suelen tener juguetes con los que se entretienen, y se divierten solos o en compañía. A los cachorros (y a los perros adultos también) les encanta jugar e interactuar con los humanos y su chiche, pero no buscan su propia representación en un muñeco, o en un peluche.

Les atraen los juguetes que hacen algún ruido al presionarlos, y especialmente, las pelotitas, y su diversión es buscarlas cuando su dueño las tira lejos. Pero es raro que tomen a uno de esos muñecos como uno de los suyos, como hacen los niños.

Por eso este video se volvió viral, y asombra a los usuarios de las redes sociales. Un cachorro inquieto y juguetón, que tiene una reacción inimaginable cuando le muestran este juguete tan especial.

El muñeco es un perro de peluche. Pero no cualquier can: uno exactamente igual a él: mismo color, pelaje similar, rostro idéntico: otro golden retriver, cachorro, pero de juguete. Como los gatos cuando ven su reflejo en el espejo por primera vez, este perrito se vio retratado en el muñeco y se quedó sorprendido.

Sunday es el mimado de la familia: su humano le abrió una cuenta de Instagram sundaythegoldenretriever, donde publica fotos y videos de sus travesuras y ocurrencias. Pero el clip con el encuentro con su gemelo, hizo furor en las redes.

El adorable y juguetón perrito se asustó un poco con este “doble” de peluche: comenzó a ladrarle, como si fuera un intruso que invade su hogar. Como este “enemigo” no reacciona, no se asusta ni se mueve, Sunny huye aterrado, y desorientado ante la presencia de este “animal” que no le teme ni se le acerca.

El video fue reproducido miles de veces, y logró una enorme cantidad de “me gusta”. El perrito se volvió una estrella de las redes por su inesperada reacción.