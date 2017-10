El amor de los perros hacia los humanos es incondicional, leal. Y una prueba de eso es Rocco, un can de dos años de edad que después de estar una semana perdido caminó durante 30 kilómetros para volver con su familia.

La historia se remonta hace 15 días, más precisamente el Día de la Madre. El can, que es cruza de pointer, se peleó con otro perro y regresó lastimado a su casa. Como no era la primera vez que sucedía esa disputa, sus dueños decidieron curarle las heridas y hacer algo para que la situación no se repita.

El plan era llevarlo a Carlos Keen, a un campo de un familiar. Allí, pensaron, iba a estar más tranquilo hasta tanto hicieran las reformas para que el otro animal no vuelva a atacarlo.

Cuando llegaron, lo soltaron dentro de la propiedad, se dispusieron a hacer sus cosas y, con dolor, lo dejaron en el predio para que no se vaya de nuevo. Pero la idea enseguida se truncó. Rocco se escapó esa misma noche. No soportaba estar lejos de su familia.

Desesperados, empezaron a buscarlo por todas partes. Pero el animal no aparecía. Pasó noches enteras solo, caminando por la ruta, por el campo, y por las calles con el único objetivo de volver con su familia.

Cuando pasó una semana y las esperanzas empezaban a desvanecerse, el perro volvió a su casa. Estaba lastimado, agitado. Y no era para menos. Durante su larga caminata, el animal debió hacerle frente al temporal del 19 de octubre que, según los dueños, le dejaron un trauma.

Tardó un día en comer y tomar agua pero, de acuerdo con lo que contaron, poco a poco fue volviendo a su ritmo normal. Aún no saben cómo volvió a su casa. Presumen que fue por olfato. Lo cierto es que hoy está rodeado del amor de sus familiares, de nuevo en su hogar.