Los vídeos de mascotas son las que mayor repercusión generan entre los internautas de diversas redes sociales, en la que las interacciones entre mascotas con otras mascotas, o con nenes chiquitos, causan ternura.

Un desopilante vídeo se convirtió en viral en la red social TikTok, en la que muestran como un bebe bajaba de su cama para acostarse junto a su perro, quien no se inmuta en la situación a pesar de las múltiples veces que se mueve el nene para acomodarse.

“Una noche iba a chequear a Finn y él estaba acurrucado con Brutus en la cama del perro. Cada noche después de eso los encontraba en la cama de Finn o en el piso juntos o en la cama del perro”, narró la madre tras la insólita secuencia.

Paige destacó que su hijo Finn “estuvo en una cuna hasta finales de mayo”, y que la mascota de la familia “siempre dormía frente a él en el suelo”, dando a entender que no es la primera vez que duermen juntos.

“Él siempre se había movido mucho, lo veía en el video moverse y rodar, pero a Brutus no le importó para nada. Cada vez que voy a su cuarto está durmiendo en una posición diferente”, argumentó.

El video publicado en la cuenta de TikTok @humanamentetiktok, superó las dos millones de reproducciones, más de 130 mil “Me Gusta” y fue compartido entre las redes sociales más de 2700 veces.

“A ellos les encanta estar juntos, Brutus lo sigue a Finn a cualquier cuarto en el que esté. Brutus se acurruca al lado de él, son mejores amigos, siempre están juntos”, sostuvo la madre que descubrió el vídeo.

La repercusión en las redes sociales

Los internautas trazaron diversas comparaciones con la mascota, que se convirtió en viral y casos personales, y celebraron el accionar del perro, al igual que “la paciencia” que posee, para lidiar con el pequeño.

“Ame a Brutus, pero me preocupo de que el pequeño no logre dormir. Me queda claro que Brutus es su lugar seguro”, sostuvo una de las internautas que quedó cautivada con el vídeo de TikTok.