Una conmovedora situación se volvió viral en las redes en las últimas horas. Un perro siguió de cerca por 3 km a la ambulancia que trasladaba a su dueño a un hospital luego de que sea atropellado por un auto en la calle.

Esta increíble historia ocurrió en la ciudad de Boa Vista, al noroeste de Brasil, donde un hombre en situación de calle sufrió un grave accidente en una concurrida avenida.

El sujeto fue atendido en el lugar del accidente y luego los paramédicos decidieron que debía ser trasladado a un hospital para tratarle las heridas y comprobar que se encontrara en buen estado de salud.

En ese sentido, Alex Nunes, que maneja ambulancias desde hace tres años, reconoció que quedó sorprendido por la mascota y dio su opinión sobre este episodio insólito e impactante.

“Sabemos que pueden ocurrir cosas cuando intervenimos, pero nunca me había pasado algo así. Era un amigo fiel. El perro lloraba. Había visto videos así en Internet, pero nunca nos había pasado, no estamos acostumbrados”, aseguró el conductor en una nota con el sitio g1.

Y continuó: “Le hicimos los primeros auxilios allí y lo pusimos en la camilla. Pregunté quién lo acompañaba, vino su amigo y apareció en ese momento el perro, que estaba olfateando. Grabé, me pareció gracioso. Estaba olfateando y le dije: ‘¿Vos también venís? Vamos’. Pero, hasta ese momento, no creía que el perro fuera suyo”.

Tras recorrer algunos kilómetros, el conductor se percató de que el perro estaba siguiendo el vehículo. El hombre que acompañaba al herido les explicó a los rescatistas que la víctima que había sido atropella era un indigente.

Al ver la situación, intentaron meter al perro dentro de la ambulancia en varias oportunidades, pero el can se escapó y siguió al vehiculo. “Él no entró. Intentamos agarrarlo por el cuello, pero hizo un movimiento de mordisco. Corrió, es diminuto y muy ágil, no hubo ni tiempo de acercarse a él”, señaló Nunes.

Por último, los rescatistas viajaron a una velocidad menor para que el animal pueda seguir a su dueño hasta el Hospital General de Roraima, donde fue atendido. “Cuando entregamos al paciente, llamó al perro y le dio palmaditas.". En tanto, la víctima sufrió heridas leves.