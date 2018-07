Un oficial de policía del estado de Florida, Estados Unidos, afeitó a una persona en situación de calle para ayudarlo a conseguir trabajo.

El hecho ocurrió en Tallahassee y fue capturado en video y publicado en redes sociales.

N. "Me dijo que la necesitaba para postularse a un empleo en un McDonald's".

"Me preguntó primero si podía arreglar su afeitadora", dijo el oficial Tony Carlson a CN

El policía tomó la afeitadora del hombre, identificado como Phil, la arregló y se la devolvió. Pero notó después que aún así era difícil para Phil afeitarse, porque no tenía un espejo. Entonces, decidió ayudarlo a afeitarse en la calle.

Greg Wallenfelsz se encontraba en su auto, en un estacionamiento, y observó lo que ocurría. Entonces decidió filmarlo con el teléfono y compartirlo. "Me parece que es bueno compartir este hecho de solidaridad", dijo en una publicación en Facebook.

Después de que se viralizara el video, un medio local ubicó a Phil. "La gente de McDonlad's me dijo que si me afeitaba me podían dar un trabajo", contó.