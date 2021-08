Un profesor estadounidense le cedió los zapatos a un estudiante de 18 años para que pudiera participar en la ceremonia de graduación del Hahnville High School en la ciudad de Boutte, Louisiana.

El hecho sucedió el 19 de mayo y tuvo como uno de sus protagonistas a Daverius Peters, quien estuvo a punto de perderse la entrega de diploma cuando una persona de la institución le dijo que no podía estar en la ceremonia porque sus zapatillas no eran las adecuadas para el evento, ya que no respetaba el código de vestimenta.

“Estaba en estado de shock. Me sentí humillado. Solo quería caminar por el escenario y obtener mi diploma”, recordó el joven en una entrevista con The Washington Post.

Y agregó: “Todos deben utilizar zapatos de vestir oscuros para la ceremonia y no se permiten zapatos deportivos”.

Sin embargo, en medio de la multitud vio al maestro John Butler, uno de los más queridos de esa institución, y le pidió ayuda.

Aunque el profesor Butler intentó hablar con la persona que estaba en la entrada, le repitieron que no era posible porque no cumplía con el código de vestimenta. “Esto me parecía algo muy loco. No había nada excéntrico en sus zapatos”, dijo el profesor.

De esta forma, se quitó sus mocasines y se los entregó a Daverius para que pueda unirse con sus compañeros.

El maestro explicó que “la graduación fue el momento más importante de su vida hasta ese momento, y no iba a dejar que se lo perdiera por nada”.

Aunque no eran los zapatos perfectos porque Daverius es talla 9 y John talla 11, al maestro no le importó quedarse en sus medias, con tal de ayudar a su estudiante y vio con mucho orgullo como el joven recibió su diploma académico.

Finalmente, el maestro mencionó en la entrevista con The Washington Post, que hablará con los administradores de la institución educativa para revisar las reglas para futuras ceremonias de graduación, ya que él considera que “algo tan pequeño no debería robarle a un chico la experiencia de este momento tan importante”.

Fuente: El Sol