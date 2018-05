El profesor Mario Tobelem murió el lunes. Era docente y publicista. Sus familiares comunicaron su fallecimiento a través de Facebook y junto a la noticia escribieron 5 propósitos que reglaron los últimos días de su vida.

“Amigos, alumnos, familia. Hace solo unas pocas horas se fue Marito. Nos vamos a juntar para acompañarlo hoy lunes 30 de abril de 2018 a partir de las 18hs en la cochería de la calle Tacuarí 470, que viene siendo Tacuarí entre Belgrano y Venezuela. Están invitados a tomar un café y conversar un rato. Agradecemos que avisen a aquel que no use Facebook. También preferimos evitar las flores y coronas", fue el mensaje firmado por Liliana, Elisa y Andrés.

Y agregaron: "PS: Hace unos meses, Mario escribió una listita de propósitos que cumplió hasta hace un rato. Se los compartimos porque son muy lindos:

PROPÓSITOS

Relativos a mi enfermedad.

1. BANCAR. Soportar dolores, tratamientos, molestias, desazón. No quejarme.

2. SER YO. Actuar con naturalidad. Sin asignaturas pendientes. No dejar de hacer mis cosas. Mantener mis intereses habituales. Mis amigos y contactos. Hacer: el tesoro es cavar.

3. MI SENTIDO DEL HUMOR. Derivado del anterior. Me constituye.Si puedo, irme haciendo chistes.

4. DEJAR ORDENADO. Evitar sucesión y trámites enojosos a Lili y los chicos. El auto (¡hecho!). La oficina (¡casi!). La SRL (¡casi!). La casa. Otras propiedades. Los bancos (¡hecho!). El libro. Los papeles y documentos.

5. NO DEJAR MANDATOS. Son una carga. Confiar en que todos van a hacer lo mejor.

* Y si salgo adelante, cosa que no es imposible, no hacer una epopeya de lo que me pasó."

Fuente: Los Andes