En un relato que impactó a la comunidad local, un trabajador de una empresa de remoción de basura y reciclado de objetos en Brisbane, Australia, se convirtió en protagonista de una historia solidaria. Jesse Stewart, ciudadano australiano, halló miles de dólares ocultos en un antiguo mueble que estaba destinado a ser desechado.

El sorprendente descubrimiento ocurrió mientras el hombre realizaba su labor de retirar muebles y objetos no deseados. Una mujer que lo había contratado un mes antes para deshacerse de una vieja mesa de televisión, la cual tenía varios cajones, fue la dueña del mueble en cuestión. Sin embargo, antes de deshacerse del mueble, Stewart decidió revisarlo y encontró un envase de plástico de medicamentos en uno de los cajones. Al levantar el recipiente, notó que tenía un peso inusual y decidió inspeccionarlo más a fondo.

Para su asombro, dentro del envase de plástico se encontraban numerosos billetes enrollados. Jesse Stewart contó un total de 7.000 dólares australianos, equivalentes a 4.731 dólares estadounidenses. A pesar de la tentación inicial de quedarse con el dinero, Stewart tomó la decisión de devolverlo a su propietaria, con quien mantenía una buena relación desde antes.

La mujer, sorprendida por el hallazgo, recibió el dinero de vuelta con gratitud. Según el testimonio de Stewart, la dueña del mueble ni siquiera recordaba que había ocultado esos dólares allí. Como muestra de agradecimiento, recompensó al trabajador con 300 dólares australianos, aproximadamente 200 dólares estadounidenses.

En una publicación en la cuenta de Facebook de su empresa, Get It Gone Rubbish Removal, Stewart compartió su historia, destacando la importancia de devolver el dinero encontrado y el agradecimiento de la propietaria del mueble.

Stewart, quien suele reciclar materiales y revender objetos desechados, describió este hallazgo como algo inusual en su labor.

“¡Creo que todos habríamos estado tentados a conservarlo! Me alegro de que hayas hecho lo correcto”, “Bravo compañero. Un ejemplo perfecto de honestidad, ética y tener una excelente brújula moral”, “Buen trabajo, bueno ver que todavía hay gente buena por ahí”, “¡Bien por ti por ser honesto! Te deseo lo mejor”, “Eres realmente increíble, no quedan muchos que harían eso”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Facebook.