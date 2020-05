En las últimas horas se conoció el show de dudoso gusto que brindó el restaurante Divino de la localidad de Gramado (Brasil) durante el fin de semana. Los camareros pasaron por las mesas repartiendo champán y, a juzgar por las imágenes, no muy preocupados por la pandemia de coronavirus, ya que bailaron al son del famoso meme de los "negros del ataúd".

Las críticas no se hicieron esperar: cientos de usuarios de las redes salieron a criticar la "irresponsabilidad" de la empresa, que debió pedir disculpas públicas frente a un país en el que ya han muerto más de 11 mil personas a causa del coronavirus. Con disculpas o no, lo que se ve en el registro es que dentro del establecimiento no se cumple casi ninguna medida sanitaria.

Desde la compañía gastronómica salieron a explicar que el gerente había tenido que salir a buscar un producto que se había terminado y que, en ese contexto, algunos empleados aprovecharon para concretar la chanza.

"Pedimos perdón a nuestros clientes y a toda la sociedad (...) Estamos tomando medidas para que estos episodios no se repitan", explicó el gerente de Divino, Valdemir Ecker, en la cuenta de Instagram que tiene el restaurante: