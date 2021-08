Un sacerdote se cosió los labios para protestar en contra del silenciamiento de los grandes medios respecto al cambio climático.

"Me estoy cosiendo los labios para demostrar los terribles y violentos estragos que las acciones de Murdoch han causado en el mundo y para hacer visible simbólicamente esta verdad", afirmó Tim Hewes quien tiene 71 años y está retirado de la Iglesia anglicana.

Previo a su acción denunció que actualmente hay mucho sufrimiento respecto a la emergencia climática, pero no hay donde expresarlo: "La ciencia climática y la verdad se han silenciado y los que sufren no son escuchados. He intentado todo lo que se me ocurre para acabar con las influencias y la locura representadas por Murdoch y su negación del cambio climático".

El reverendo protestó frente a la entrada de las oficinas de News Corp, en Londres, la empresa de comunicación fundada por Rupert Murdoch. Su imagen recorrió las redes sociales.