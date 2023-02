Los billetes argentinos van perdiendo valor a diario por la elevada inflación, pero un artista plástico salteño le encontró la vuelta y transforma esos pesos sin valor en puro arte.

Sergio Díaz tiene 39 años y vive con su esposa y su hija en la capital provincial. Estudió el profesorado de Bellas Artes y trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo. Desde hace unos años, lo que empezó como un hobby, se convirtió en una salida laboral.

En 2017, cuando ya se rumoreaba que los billetes de $2 estaban por salir de circulación, él empezó a guardarlos y este fue el puntapié para desplegar su imaginación sobre ese papel prácticamente sin valor monetario.

En sus cuadros, con los que ganó varios premios, la temática de la pintura eran temas relacionados con la naturaleza, por eso, sin abandonar su profesión, empezó a dibujar sobre los billetes personajes de películas y dibujos animados. Algunos los hace a pedido y después los vende.

“Mucha gente que se enteró de que estaba pintando sobre los billetes, se acercaban a mi casa para regalármelos. Una señora me trajo billetes de los años 70 y 80 y también me enviaron desde Buenos Aires. En los últimos meses, por la fiebre mundialista, muchos me encargaron billetes con la cara de Messi”, explicó.

En la cocina de su casa y generalmente de madrugada, Sergio se sienta a pintar y busca dejar un mensaje. “En los billetes de la década del 70 y 80 pinté a Moria Casán, vedette emblemática de aquel tiempo”.

En ese sentido, cuando escuchó a especialistas decir que el dólar podría llegar a valer $400, tomó dos billetes de $200 y uno de 1 dólar y dibujó a “Tiburón”, el personaje de la película de Steven Spielberg.

“Pintar sobre billetes devaluados por la inflación, es una manera de revalorizarlos porque después los vendo, y sinceramente es más barato que pintar sobre un lienzo”, concluyó.