Cuando llegan las ganas de hacerse un tatuaje, siempre es importante recurrir a un profesional de confianza y con buenos antecedentes para no terminar con algún imprevisto, como le pasó a una mujer sueca que tuvo que cambiarle el nombre a su hijo.

Todo comenzó cuando Johanna Giselhall Sandstrom, de 30 años, le pidió a un artista local de Kyrkhult, Suecia, que le inscriba los nombres de sus dos hijos en el brazo. Hasta ahí, ningún problema.

La sorpresa llegó cuando regresó a la casa y notó que Nova estaba bien escrito, pero Kevin se había convertido en "Kelvin", a pesar de que tuvo la oportunidad de revisar previamente el diseño.

"Dije que quería tatuarme los nombres de mis hijos y le di sus nombres al artista", relató la afectada, al periódico local Blekinge Lans Tidning. "Me dibujó el diseño y no preguntó nada sobre la ortografía, así que no le di más vueltas", detalló.