Las buenas acciones no abundan, pero cuando abundan hay que difundirlas. Una joven publicó en Facebook el noble gesto que tuvo su papá luego de ser atendido en la guardia del Hospital de Pontevedra.

"En el día de ayer mi papá trabajando (técnico en refrigeracion) se clavó un clavo en el pie y fue a la guardia del hospital de Pontevedra , al ingresar me cuenta que no se podia respirar adentro de la guardia del calor insoportable que hacia", arranca el relato de Morena, y continua: "Los médicos se encontraban acalorados con el ambo mojado del calor que hacía, pregunto porque no se arreglaban los aires acondicionados y le dijeron que ya no habia mantenimiento en el hospital que no había recursos".

Al otro día, y luego de ser atendido, Julio decidió retribuir el trabajo de los médicos de la institución. "Saben lo que hizo hoy? Fue a las 8 de la mañana pidio hablar con la directora del hospital y arreglo GRATIS sin pedirle nada a nadie el aire acondicionado de la guardia", relató la joven, y cerró: "Tenes el cielo ganado papi estoy muy orgullosa de vos".