Un turista francés sufrió una mordedura superficial de tiburón en la pierna, la semana pasada en un balneario del estado San Pablo, en el sureste de Brasil, informó el martes un instituto de investigación oceánica local.

"Se llegó a la conclusión de que las lesiones son, de hecho, consistentes con la mordedura de un tiburón", explicó el Instituto Argonauta para la Conservación Costera y Marina en un comunicado.



El turista, de 39 años y cuya identidad no fue revelada a pedido de la familia, se encuentra en buen estado de salud y regresó a Francia, dijo un vocero de Argonauta a la agencia de noticias AFP.



El incidente ocurrió el miércoles pasado, cuando el turista se bañaba en las costas de la playa de Lamberto, en Ubatuba, un balneario ubicado 200 kilómetros al este de la ciudad de San Pablo.



Las fotos cedidas por la familia al instituto Argonauta ayudaron a confirmar que el turista sufrió la mordedura de un tiburón, con lesiones de entre 5 y 10 centímetros arriba del tobillo.



Varias especies de tiburones habitan a las costas de Ubatuba, pero en los últimos 30 años no se había registrado ningún ataque de este tipo.



Para el Instituto Argonauta, se trata de "una situación aislada, que no debe causar preocupación en la población".

Fuente: Télam