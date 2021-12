Un influencer confesó que gracias a las advertencia de dos de sus seguidores de TikTok fue al médico y le pudieron detectar a tiempo un cáncer de piel, el cual ahora logró superar.

El protagonista de este hecho es el joven Alex Griswold (25). Este tiktoker, oriundo de Florida, Estados Unidos, publicaba videos diariamente con total normalidad, en donde contaba cómo eran sus actividades diarias. Además, subía múltiples clips humorísticos con su esposa, Melinda Griswold.

En uno de ellos, en 2019, compartió un video en donde su pareja frotaba su espalda sin tener una remera puesta. Dos usuarios notaron algo extraño al ver el clip. Precisamente en la espalda del joven y se comunicaron con el para hacerle saber esto.

Estos usuarios le escribieron un mensaje privado en su cuenta y le comentaron que habían dos lunares en su espalda que podían ser cancerígenos. Es por eso que le sugirieron, de carácter urgente, que realizara una consulta con su médico para saber más sobre el asunto.

El tiktoker les hizo caso e inmediatamente fue a realizarse un control y en los resultados le salió que esos lugares efectivamente eran potencialmente cancerígenos. El joven debió realizar un tratamiento y luego de unos meses logró superar la enfermedad.

Esta historia salió la luz debido a que en otro vídeo el propio influencer les agradeció a estos seguidores y contó todos los detalles de esta increíble y afortunada situación en donde los dos completos desconocidos, de algún modo, le salvaron la vida.

“El médico me dijo: quien te lo haya dicho, probablemente, te haya salvado la vida. Por lo tanto, gracias a dos amables desconocidos, he evitado el cáncer de piel y esto es el recordatorio perfecto de que el mundo es un lugar maravilloso”, reveló Griswold en una entrevista con el medio The New York Post.

Por último, el joven reflexionó sobre todo lo que tuvo que atravesar y recapacitó sobre el daño que puede sufrir al no tomar precauciones cuando toma sol o está mucho tiempo al aire libre. Asimismo, contó que otros seguidores le confesaron que gracias a su caso realizaron consultas con sus médicos y algunos, de hecho, también pudieron sacar este tipo de lunares.

"Definitivamente soy mucho más consciente de usar protector solar y asegurarme de no ser descuidado cuando paso mucho tiempo al sol. Sé que el video ha ayudado a otros. De vez en cuando hay gente que se pone en contacto conmigo para decirme que también se ha quitado lunares después de ver el vídeo”, sentenció Alex.

Fuente: Crónica