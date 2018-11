"Ah bueno, estás para el secuestro. ¿Sabés todo lo que te haría?", le grita un chico (interpretado por el actor Andrés Gil) en una moto a una mujer fuera de cuadro en un video de una campaña que se hizo viral. "Boludo, ¡pará un poco! ¿No te das cuenta que la asustás a la chica?", le responde el amigo (Martín Slipak), que comienza a explicarle que el acoso callejero es una forma de violencia.

"Pará, ¿qué te pasa?", responde el que es increpado. "Que es violento lo que estás haciendo, eso me pasa. ¿Te divierte que se asuste? No entiendo. Le acelerás la moto como si la fueras a perseguir", lo increpa su amigo. "¿Qué sos, un animal que no te podés controlar?".

El video forma parte de la campaña #CambiáElTrato que la Fundación Avon lanzó en conjunto con La Casa del Encuentro, Naciones Unidas y el Instituto nacional de las Mujeres con el objetivo de cumplir con la "promesa de erradicar la violencia hacia las mujeres".

La campaña define acoso sexual callejero como "prácticas físicas o verbales, de naturaleza o connotación sexual ejercidas por una o varias personas en espacios públicos -tales como la vía pública, los medios de transporte o las plazas- hacia otras personas que no desean o que rechazan estas conductas".

Además, indica que ese tipo de comentarios "no es deseado ni consentido" por las víctimas y que afecta su dignidad y derechos", además de fomentar la "intimidación, degradación, humillación, creándose un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público".

"Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacele entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado", es el mensaje final. "Por lo menos empezá compartiendo este video".