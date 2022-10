El rock argentino ha dado muchas figuras a través de su historia; grandes bandas y artistas han logrado trascender con su música para volverse íconos. Sin embargo, no todas las personas conocen a estos monstruos del rock. Un video subido a TikTok por el usuario Nicolás Giménez se hizo viral luego de que saliera a las calles para preguntarle a los jóvenes una simple pregunta: ¿Quién es Fito Páez?

A pesar de que el músico argentino lleva más de 30 años de trayectoria en donde ha regalado grandes éxitos como Mariposa Tecknicolor, Dar es Dar o Al Lado del Camino, la mayoría de los entrevistados respondieron que no sabían quién era.

>

De todos los jóvenes a los que se les preguntó, solamente una chica supo de quién se estaba hablando. Mientras tanto, los otros contestaron que podía tratarse de un político, influencer y hasta de un actor.

Este video, por supuesto, ya ha tenido sus más de 100 mil reproducciones en TikTok en donde los internautas han mostrado su decepción por la juventud de hoy en día a través de sus comentarios.

“Me impresiona que en Argentina los chicos no sepan quién es Fito Páez y Cerati”, “cualquiera con conocimiento básico de música argentina lo conoce”, “Soy colombiano y siento que me defraudaron por no saber quién es Fito”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Milenio