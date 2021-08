El zoológico de Amberes de Bélgica prohibió que una mujer llamada Adie Timmermans siga visitando a Chita, un chimpancé macho de unos 38 años con el que, según ella misma había indicado, mantenía una "relación" desde hace cuatro años, según el medio Gizmondo.

La mujer lo iba a ver a la jaula y le daba besos a través del vidrio, simulando una relación amorosa, situación que incomodaba al animal y ponía en riego su supervivencia en grupo ya que el resto de los chimpancés se alejaron de Chita.

Sarah Lafauta, directora del zoológico, contó que "el bienestar de los animales es lo primero", por lo que no pueden permitir esta relación si afecta de forma negativa al chimpancé y sus compañeros. "Tiene que pasar 15 horas en su grupo. Los otros monos lo ignoran y no lo consideran parte del grupo, por lo que puede que se siente solo fuera del horario de visitas. Queremos darle la oportunidad de ser lo más feliz posible", agregó.

La mujer, sin embargo, se opuso a esta decisión: "Amo a ese animal y él me ama a mí, no tengo nada más. ¿Por qué nos quieren quitar eso? Agita los brazos, me da besos por la ventana. ¿Qué estoy haciendo mal?".