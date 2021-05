Rafael Nadal es uno de los deportistas más grandes de la historia, su juego y sus múltiples títulos lo acreditan. Pero su grandeza no existe sólo dentro de una cancha de tenis, sino que la lleva consigo en cada momento de la vida, y así lo demostró este viernes.

Tras caer por doble 6-4 ante Alexander Zverev en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, fue al encuentro de Manuela Navarro, una abuela de 95 años que había ido a verlo en vivo en la cancha y su caso se hizo viral por Twitter.

Su nieto, Carlos Carrizosa, tuiteó una foto de la entrada de su abuela para el duelo de este viernes ante Zverev, mencionó a Nadal y escribió: "Hoy mi abuela, a sus 95 años, verá el sueño cumplido de verte en directo. Tiene principio de Alzheimer y me dijo que, antes de olvidarse de lo que el tenis y lo que tu significas para ella, deseaba verte en directo. Espero disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo". Tuvo muchos retweets, y llegó a las autoridades del Mutua Madrid Open, que lograron junto a la enorme predisposición de Rafa cumplirle más que el deseo de verlo jugar en vivo.

Luego del partido, la Fiera fue a encontrarse con Manuela y charló con ella. Hubo fotos y un momento inolvidable. "Tenía el sueño de ver en directo a Rafa Nadal, y al final lo he conseguido. Rafa me ha dicho que cómo estaba... lo normal. Ha sido el día más feliz de mi vida, estoy muy contenta y he conseguido lo que yo quería antes de morirme", expresó la fanática del español en Teledeporte.

Su nieto agradeció a todos los que pudieron hacer esto posible, y tuiteó: "Mi abuela no sé si recordará este momento, pero os aseguro que yo jamás".