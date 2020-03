Paige Kidder es una señora que se volvió viral por el pedido que hizo mientras celebraba sus 94 años junto a su familia . Afortunadamente, el festejo íntimo fue grabado y posteriormente compartido en TikTok, donde ya acumula más de 13 millones de reproducciones.

Luego de cantado el feliz cumpleaños, la mujer dijo: "Bien, muchas gracias a todos. Espero que sea el último". Su nieta Pauline, de 23 años, registró la secuencia y habló con el medio LADbible para ofrecer más detalles del insólito episodio.

"No me sorprendió tanto porque me lo ha dicho en broma durante algunos años. Al menos, eso es lo que me gusta creer, que es una broma", afirmó Pauline. Y añadió: "Mis amigos se rieron torpemente y sus hijos, mi papá y mi tío, acostumbrados a escucharlo, simplemente cortaron el pastel".

Contrariamente a lo que parece, Paige es una mujer que disfruta mucho su vida. "Tiene una gran memoria. Suele contarnos historias de cuando era una niña. Es muy independiente, hasta maneja por sus propios medios", afirmó Pauline, que asegura que su abuela no tiene relación con la tecnología y nunca va a saber que se convirtió en un viral de Internet.