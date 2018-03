Es importante entender que ser vegano no es solo comer verduritas. Es ENTENDER que los animales son seres que habitan este planeta también y que sienten lo MISMO que tu sientes, frío, calor, angustia, miedo, etc. Pero es TANTA la desconexión del mundo que no existe ya ningún tipo de sensibilidad. El día de ayer el club nocturno Mokai Lounge en Miami llevó a un caballo, poniendolo en riesgo a él y a sus asistentes. ¿Porque necesitas de los animales para entretenerte? ¿Porque? DEJEN A LOS ANIMALES EN PAZ. Los animales no están a nuestro servicio.

Posted by Vegan Mexico on viernes, 9 de marzo de 2018