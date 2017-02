El episodio fue furor de las redes sociales. La presentadora Sonya Cortés, conocida en Puerto Rico, perdió de forma aparatosa un diente en pleno programa.

Aunque los internautas no tardaron en crear el hasta #TodosSomosSonya donde durante días han aprovechado a reírse y hacer conjeturas varias, la conductora asegura que lo que se vio volar en pantalla no fue un diente, sino un trozo de bombón.

"No me lo podía tragar porque me ahogo", aseguró.